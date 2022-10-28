ДТП с пострадавшим стало причиной пробки на псковском мосту

Фото:Telegram-канал «Псковская сводка»

В Пскове на мосту 50-летия случилось ДТП с участием автомобиля Nissan и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В ходе аварии оказалось, что пострадал водитель автомобиля Nissan. Кроме того, в грузовике было шесть человек, среди них пострадавших не обнаружено.

На месте продолжают работать медики, спасатели АСС, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На данный момент, по прошествии нескольких часов, движение по мосту затруднено. Кроме того, из-за ДТП образовалась большая пробка от пересечения улицы Юбилейной с Красноармейской набережной.