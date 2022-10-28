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Сегодня, 28 октября проходит конкурс на замещение должности главы Пскова. Об этом со ссылкой на пресс-службу Псковской городской Думы пишет «Псковская правда».

Участие в этом мероприятии принимают глава администрации города Борис Елкин и первый замглавы Псковского района Святослав Колинко. Конкурсные процедуры стартовали в 12:00. Там оценивались документы кандидатов. Полнота комплекта документов и сроки их подачи играют решающую роль.

В 15:00 началось собеседование с претендентами. Тот (те), кто получит 21 балл и более, будет представлен на сессии гордумы Пскова. Затем пройдёт тайное голосование, именно оно станет решающим для определения победителя в конкурсе на замещение должности главы Пскова. Планируется, что сессия гордумы пройдёт в начале следующего месяца.