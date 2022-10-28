1 ноября движение на участке Комсомольского переулка в Пскове будет ограничено

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Во вторник, 1 ноября, с 9:00 до 16:00 участок Комсомольского переулка от улицы Некрасова до улицы Гоголя будет закрыт для транспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Данные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на фасаде здания № 9 по улице Некрасова. Соответствующие работы проходят в рамках реставрации объекта культурного наследия, а именно Мариинской женской гимназии. Напомним, с 1990 года там находится Псковский технический лицей.

Водителям рекомендуют внимательнее следить за требованиями дорожных знаков. А также заранее выбирать пути объезда.