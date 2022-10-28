В Великих Луках обрушилось здание завода

Фото:Telegram-канал «Псковская сводка»

Спасательные службы проводят поисковые мероприятия на территории обрушившегося здания в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Великих Луках на улице Малышева дом №5 на территории бывшего локомотиворемонтного завода случилось обрушение строения. Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках

По словам председателя комитета по ГО и ЧС администрации города Великие Луки Николая Шмоткина, обрушилось аварийное здание, которое не было в эксплуатации около 20-ти лет. Кроме того, обрушилась часть стены здания завода на территорию магазина «Уровень».

Поисково-спасательный отряд из Великих Лук сообщает, что по предварительным данным пострадавших нет.

На месте работают медики, ПСО Великие Луки, сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.