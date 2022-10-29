Курган Дружбы на границе Псковской области и Латвии разрушили и зарыли в ямах

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Плиты памятника Курган Дружбы на границе Псковской области в Латвии разрушили и зарыли в ямы, сообщает ПАИ.

Инцидент произошел 29 октября. Памятник разрушили с помощью тяжёлой техники. Бетонные плиты и ступени выворотили из земли и закопали в ямах.

«И это не их, а наша проблема (снос памятников. — Прим. ПАИ). И надо что-то с этим делать. Сносить их могилы, оставшиеся на нашей земле? Этого мы не сделаем, ведь мы не они. Мы с памятью не воюем, ибо бесполезно. Она найдёт возможность отомстить. Им она уже мстит. Русские не сдаются. Эти слова неслучайно звучат над убиваемым Курганом Дружбы на русском языке. Он убит, но он не умер», — прокомментировал в соцсетях снос Кургана Дружбы командир поискового отряда «Забытый батальон», действующий участник РГО, руководитель проекта «Укрепрайон» Владимир Бумаков.

Воздвигнутый 3 июля 1959 года Курган Дружбы является мемориалом в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны.

Символом мемориала является Дуб Дружбы, возвышающийся на вершине холма, а земля собрана с могил партизан и воинов Великой Отечественной войны. К холму можно было пройти по трем аллеям: кленовой со стороны России, липовой со стороны Латвии и берёзовой со стороны Белоруссии.