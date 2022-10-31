В псковском государственном архиве отыскали документ о замене эполет погонами

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В фонде псковского Государственного архива отыскали документ о замене эполет погонами. Об этом учреждение сообщает в своем Telegram-канале.

Архивистам попалась на руки выписка из приказа военного министра по дружинам подвижного государственного ополчения. В документе от 30 ноября 1855 года звучит указ о введении погон на военной форме вместо эполет.

КСТАТИ:

Эполеты применялись в армиях и флотах европейских государств в XVIII—XIX веках как знаки различия военных чинов и воинского звания. Располагались эполеты на военной форме там, где впоследствии их заменили на погоны. Круглые чашечки со свисающей частью канительной бахромы держались на плече с помощью пуговицы. В настоящее время эполеты сохранились в армии лишь некоторых государств и только в виде части парадного обмундирования.