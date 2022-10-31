Нерадивый отец погибшего в зоне СВО 20-летнего псковского военнослужащего решил нажиться на смерти сына

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О циничном случае в суде, с которым недавно пришлось иметь дело, рассказала псковская юрист Ольга Кутузова. Нерадивый отец 20-летнего парня, ни дня не участвовавшего в воспитании сына, объявился при назначении выплат, полагающихся после смерти военнослужащего в зоне СВО. О том, что предстоит матери военнослужащего, чтобы доказать отсутствие права на получение выплат отцом, юрист рассказала на своей странице «ВКонтакте».

«При разводе супругов сын остался проживать с матерью, по алиментам договориться не удалось и она взыскала алименты в судебном порядке. На протяжении взросления ребёнка выплаты поступали пару раз, а из жизни ребёнка «отец» ретировался практически сразу после расторжения брака. Мальчик вырос и решил стать военным. Служил в Пскове, был прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Женился… и сразу после свадьбы отбыл на спецоперацию и, не вернулся оттуда», – поделилась историей Ольга Кутузова.

После смерти сына, мать-одиночка обратилась за выплатой ей страховки и пособия. И тут появился так называемый «отец», который тоже заявил своё право на получение выплат.

«Тут особое внимание нужно обратить на тот факт, что за все 20 лет, пока рос сын он не беспокоился о судьбе ребёнка, не заботился о его воспитании и благополучии. "БиоОтец" вёл полубродяжнический образ жизни, а о гибели сына узнал от соседей», – отмечает юрист.

По мнению эксперта, морально-этическая сторона вопроса лежит на поверхности, но правовой аспект можно и нужно решать только в судебном порядке. В настоящее время идет полная подготовка к судебному процессу. Подготавливаются все необходимые документы и передаются в суд. Женщине предстоит доказать отсутствие права на получение выплат отцом.

По словам юриста, с начала спецоперации с подобными случаями к ней обратились уже шесть женщин.