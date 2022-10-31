Из Пскова на ноябрьские праздники можно улететь только в Казань

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На ноябрьские праздники из Пскова можно улететь только в Казань, однако и тут нужно поспешить. Такой информацией поделился директор псковского аэропорта Артём Тарасов в выпуске программы «Псковский телеграм Online».

«В Москву, Сочи, Минводы, Калининград всегда летают полные самолеты», — подчеркнул спикер. Также, он сообщил, что иногда более дешёвый билет можно приобрести за день до вылета, однако эффективнее всего заблаговременно позаботиться о покупке билетов.Кроме того, Артём Тарасов порекомендовал псковичам уже заранее подумать о путешествиях в новогодние праздники.

Ранее стало известно об увеличения рейсов из Пскова в Москву.