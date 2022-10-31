Ведьмы, вороны и Змей Горыныч: в псковском студенческом общежитии прошел Хеллоуин

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30 октября в корпусе студенческого общежития на Карла Маркса студенты провели традиционную вечеринку по поводу праздника Хэллоуин. О том, как прошла вечеринка, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали организаторы.

Хэллоуин – праздник интригующий, загадочный и, поистине, мистический. Подготовка к нему требует немало усилий: сценарий проведения, подборка костюмов, декораций, грим, но студенты общежития решили проявить оригинальность и добавили к обыденным подготовкам украшение коридоров и дверей.

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Организатором мероприятия выступил студенческий совет общежития корпуса на Карла Маркса. В эту ночь студенты перевоплотились в самых необычные и интересные образы: кровожадных вампиров, ведьм и других представителей нечисти. Участников праздника заставили почувствовать холодок, пробежавший по спине от увиденного.

«Проведение такого праздника в нашем общежитии впервые. Было очень приятно наблюдать, как студенты трепетно к нему готовятся. Мы отметили для себя насколько всё же наши соседи по комнатам оригинальны и креативны. Почти каждый внес в свои работы частичку души. Это не может не вдохновлять нас проводить как можно больше таких мероприятий, для разнообразия жизни наших любимых жильцов», – рассказывает один из организаторов праздника Олеся.

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Студенты соревновались в трех номинациях: самая устрашающая дверь, самый устрашающий коридор и самый страшный образ. Оценки за проделанную работу выставляли не только заранее подготовленные жюри, но и сами участники вечера. Каждый мог проголосовать за понравившееся творчество.

Стены коридоров украшала паутина с огромными пауками, кровавые лоскуты, силуэты ведьмы и улыбки тыкв, стаи летучих мышей. Не обошлось и без летающих метел, которые гордо указывали на «обитель общажных ведьм». Приз за самый устрашающий коридор получило большое крыло третьего этажа.

«Жители нашего крыла очень сильно постарались для украшения этажа к празднику. Каждый проявил креативность. Давно на этаже не раздавался смех людей, которые заняты одним делом. Каждый внес свой вклад и заслуженно именно наши ребята получили этот приз», – поделилась своими эмоциями староста третьего этажа большого крыла.

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Всем известно, что Хеллоуин – это не традиционный русский праздник. Но никто не говорил, что нельзя наряжаться в костюмы национально русской нечисти. Студентки разных направлений скооперировались и представили на оценку жюри свой неповторимый костюм – Змея Горыныча. Девушки получили приз зрительских симпатий, как «самый страшный костюм». Первое место в этой же номинации, по мнению жюри, получила девочка в образе своего любимого стихотворения Эдгара Алана По «Ворон». Стильный костюм был украшен оригами в виде воронов и черными перьями.

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В номинации «Самая устрашающая дверь», по мнению жюри, победила 527 комната, на двери которой красовался имитированный труп. В вечернее время эта дверь до сих пор может вызвать неоднозначные эмоции у не внимательных обитателей 5го этажа. И эту же номинацию, но по мнению зрителей, забрала 523 комната. Именно на этой двери весят две самые страшные вещи для обитателей этажа: заявление на отчисление из университета и повестка в армию. Хочется отметить, что ребята в самом низу приделали табличку с надписью: «Эта дверь не пытается никого оскорбить».

Завершилось событие общим фотографированием и совместным просмотром фильма ужасов. После награждения, все участники, а также те, кто решил посмотреть на костюмы, собрались в имитированном кинотеатре, где посмотрели заранее выбранный голосованием фильм ужасов. Домашняя атмосфера, мягкие подушки и целых часа мурашек по коже.