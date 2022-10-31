На участке улицы Старотекстильной в Пскове перекроют движение транспорта

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Движение транспорта будет приостановлено по одной полосе на улице Старотекстильной около дома № 2. Ограничения будут при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной . Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок улицы будет перекрыт с 2 по 10 ноября в связи с дорожными работами. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует заблаговременно выбирать пути объезда при планировании маршрута.

Напомним, с 1 ноября также будет ограничено движение на Комсомольском переулке.