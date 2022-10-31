Мужчина застрелил маленькую собачку на глазах у хозяйки и её детей в Опочецком районе

Фото: Кристина Лосева

В Опочецком районе питомец умер на руках хозяйки после смертельной пули соседа. Об этом женщина рассказала в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина поделилась, что как обычно вышла на прогулку со своим псом Барни. Внезапно она услышала хлопок и визг собаки, которая быстро побежала к дому, оставляя кровавые следы. «Барни забился под диван и никого к себе не подпускал. Еле-еле его удалось вытащить и отвезти к ветеринару»,— поделилась женщина.

Однако ветеринар не смог помочь маленькому Барни и порекомендовал отвезти собаку в Псков. Но врач предупредил: скорее всего пёс переезд не перенесёт. «Так и произошло: он умер, не доехав даже до Острова», — поделилась женщина.

А виновный в гибели её питомца и не пытался скрыться, им оказался недавно переехавший сосед. «На вопрос о том, кто стрелял, отвечал, что ничего не знает, и до последнего отрицал свою вину, а потом выдал лишь скромное "я просто хотел пугнуть, так получилось"», — написала женщина.

На вскрытии выяснилось, что пуля, которая попала в Барни, была заостренной. Она поразила все внутренние органы животного и осталась в бедре. Пёс провел последний час своей жизни в мучениях.

«И возникает один закономерный вопрос: а как "получится" в следующий раз? Наша собака, потом ещё чья-нибудь, а потом – кто ещё? Чем всё закончится?» – пишет женщина —«Сколько нам ещё бояться, когда подобные личности спокойно живут своей жизнью и не несут ответственность за свои поступки?»

В комментариях неравнодушные жители Псковской области выразили хозяйки Барни свои соболезнования и порекомендовали ей обратиться в полицию.