Псковичам сообщили, когда выдача чеков на покупки обязательна

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В рамках проекта «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках» ФНС России по Псковской области проводит контроль за организациями и индивидуальными предпринимателями в соблюдении законодательства о контрольно-кассовой технике. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

«Важными особенностями проекта является защита прав потребителей и исключение недобросовестного поведения продавцов, ведь чек – это в первую очередь гарантия соблюдения прав покупателя», — сообщает ведомство.

В налоговой службе Псковской области подчеркнули, что проект позволил значительно увеличить ежемесячную выручку, которая регистрируется с помощью контрольно-кассовой техникой налогоплательщиками, в обязанности которых входит применение ККТ.

Это привело к уменьшению теневого оборота наличных на розничных рынках и увеличило дополнительные поступления в бюджет. Кроме того, псковичам сообщили, в каких случаях выдача чека, обязательна:

— в павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;

— при продаже непродовольственных товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 698-р;

— при реализации продукции, подлежащей маркировке (сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, белье постельное, обувь и пр.)

— при продаже подакцизных товаров (например: спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и пр.)

В данном проекте покупатели играют очень важную роль. «При помощи сервиса «Проверка чека ФНС России» и одноименного мобильного приложения каждый гражданин в один клик может проверить выданный чек и, если он не соответствует определенным параметрам, отправить жалобу в налоговые органы. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную. Кроме того, сервис позволяет хранить чеки в электронном виде», — сообщили в ведомстве.