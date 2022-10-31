В Псковской области прошёл VIII Кубок по программированию среди школьников

Фото: Комитет образования Псковской области

В центре цифрового образования детей «IT-КУБ» 28 октября прошёл VIII Кубок Псковской области по программированию среди школьников. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета образования региона.

Соревнования по программированию среди учащихся традиционно проводятся с 2015 года. Их целью является популяризация программирования для учёбы. А также приобщения школьников к олимпиадному движению по информатике.

Финалистами кубка оказалось 6 команд. Места определились так:

1. blank (Гимназия им. С. В. Ковалевской, Великие Луки);

2. ITТРОИЦА (Гимназия им. С. В. Ковалевской, Великие Луки);

3. Maximum (Псковский технический лицей, Псков);

4. Паразиты (Гимназия им. С. В. Ковалевской, Великие Луки);

5. InfCoders (Гимназия им. С. В. Ковалевской, Великие Луки);

6. Venturous (Гимназия им. С. В. Ковалевской, Великие Луки).

Соревнования были организованы Комитетом по образованию Псковской области, Региональным центром информационных технологий, Центром оценки качества образования и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

По результатам кубка, команда, занявшая первое место, будет представлять регион на Всероссийской командной олимпиаде по программированию.