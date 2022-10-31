Новгородские кружева могут увидеть псковичи

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Выставку новгородского кружева «Мысы, носы, фестоны» могут посетить псковичи. Экспозиция расположена в палатах Постникова. Об этом сообщается в телеграм-канале Псковского музея-заповедника.

Среди экспонатов золотное кружево XVII–XVIII века, поступившее из Софийского собора, салфетки, носовые платки, предметы одежды и интерьера, полотенца, головные уборы и куклы, украшенные вязаным и плетеным кружевом.

Большую часть коллекции собрали сотрудники Новгородского музея-заповедника во время этнографических экспедиций, также некоторые предметы поступили из Софийского собора.

Отметим, что посетить экспозицию можно по адресу ул. О. Кошевого, дом 2 (Дом Постникова). Стоимость билета составляет 150 руб./чел. – по полному билет, 100 руб./чел. – по льготному билет, оплатить можно в том числе и по Пушкинской карте.

[Фотография]

https://vk.com/photo159702514_457262374