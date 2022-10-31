Три псковских подростка получат медали за отвагу и мужество в экстремальных ситуациях

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Подростков из Псковской области представят к награде за отвагу и мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сенатор Елена Бибикова.

Медалей Совета Федерации «За проявленное мужество» в текущем году будут удостоены более 150 ребят из 50 регионов России. В число награжденных войдут и жители из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Медаль вручат и 13-летней псковичке Софье Холодцовой, которая в отсутствие родителей спасла семерых младших братьев и сестёр из пожара.Кроме того, награду получат еще два героя из Псковской области: 14-летний Кирилл Шпилька, который спас тонущего шестилетнего мальчика в детском лагере и 15-летний Иван Мутовин, спасший на озере тонущего подростка, который получил травму. Медали ребятам вручат в Псковской области.

Напомним, всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» создан при поддержки Совета Федерации и проводится с 2013 года.