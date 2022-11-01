Первыми в регионе закончили сбор заявок на догазификацию Великие Луки

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Великие Луки завершили приём заявок на догазификацию, показав отличные результаты (101% от требуемого показателя) среди муниципалитетов. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по газификации акцентировал внимание на эффективной информационной кампании, которую провели муниципалитеты в работе с населением.

Таким образом, удалось в кратчайшие сроки собрать заявления от граждан на догазификацию. А вот в конце списка оказался Печорский район (28% от плана). По итогу в регионе было собрано почти 75% заявок.