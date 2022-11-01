Три псковича стали медалистами финала Национального чемпионата «Абилимпикс»

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Медалистами чемпионата «Абилимпикс», который прошёл в Москве, стали три псковича. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Серебро по компетенции «Малярное дело» в категории «школьники» выиграла Софья Степанова, бронзу привезла Алла Цыбина по компетенции «Флористика» в категории «специалисты», Евгений Богданов по компетенции «Гончарное дело» в категории «школьники» также взял бронзу. Псковская область гордится своими талантами и поздравляет победителей и участников.

Ранее сообщалось, что чемпионат «Абилимпикс» прошёл в Москве 28 октября. Участниками из Псковской области стали 7 человек.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.