Доходы Псковской области в 2023 году превысят 45 миллиардов рублей

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Поступления в бюджет Псковской области в следующем году составят 45 миллиардов и 12 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

А вот расходы региона составят 47 миллиардов и 98 миллионов рублей. Согласно региональному закону «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», через два года доходы и расходы бюджета Псковской области составят по 42 миллиарда и 75 миллионов рублей. А в 2025 году доходы бюджета Псковской области будут равняться 33 миллиарда и 68 миллионов рублей. Расходы станут меньше доходов и составят 32 миллиарда и 6 миллионов рублей.

При этом дефицит бюджета в регионе в следующем году будет равен 2 миллиардам и 8 миллионам рублей. В данном случае не учитывается объем безвозмездных поступлений.

«Цифры, обозначенные в проекте областного бюджета, не окончательные и в процессе его рассмотрения могут быть изменены – возможные корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета», – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.