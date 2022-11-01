На псковской границе пресекли вывоз старинных купюр

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Сотрудники псковской таможни не позволили гражданину Украины вывезти из России ценные древние банкноты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Иностранец планировал вывезти купюры из России в Латвию через пункт «Бурачки». Свой товар выезжающий не задекларировал и не показал сотрудникам таможенного контроля семь банкнот начала XX века, которые планировал увезти. Денежные средства были разного номинала с 1909 по 1937 года выпуска.

Банкноты были изъяты и направлены на экспертизу для выявления культурной и исторической ценности.