Псковские контейнерные площадки очищают от строительных отходов

Фото:Telegram-канал главы администрации Пскова Бориса Елкина.

В Пскове начался вывоз строительного мусора и порубочных материалов с контейнерных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Подрядчик проводит уборку по контракту с управлением городского хозяйства. Перечень адресов составлялся на основании обращений жителей города. «Самые «наболевшие» из них - Бутырская, 3; Яна Райниса, 20; Нововойсковая, 45; Орлецкая набережная, 1. На сегодня в перечне значится около 20 точек. Очистка будет производиться поэтапно», — написал Борис Елкин в сообщении.

Также по поручению главы администрации УГХ установит видеонаблюдения возле муниципальных контейнерных площадок. «Это поможет выявлять и наказывать нарушителей, которые сбрасывают мусор там, где не положено. Думаю, что затраты будут гораздо меньше расходов на вывоз этого мусора. Заодно попытаемся приучить людей к культуре», — пояснил Борис Елкин.