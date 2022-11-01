В псковской школе №1 ведётся разработка проекта капремонта

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В Пскове составляется проект капремонта школы № 1 имени Леона Поземского. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил глава администрации города Борис Елкин.

По словам спикера, в псковских школах ещё остаётся вторая смена, что не очень хорошо. Однако в скором времени проблема может быть решена, так как в Пскове на этапе строительства находятся две новые школы и подходит к концу ремонт Псковского технического лицея.

Кроме того, Борис Елкин сообщил, что в планах администрации начать развивать баскетбольное движение. «В День города я для себя открыл, что в Пскове много тех, кто любит баскетбол. В планах – заняться небольшими баскетбольными площадками. Считаю, что в Пскове надо развивать сеть спортивных объектов, чтобы не ехать в центр, а просто выйти во двор. Тот же теннисный стол в Финском парке пользуется популярностью», – поделился Борис Елкин.