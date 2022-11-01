Фестиваль «Виноград» ежегодно станет проводиться в Пскове

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Псковский эногастрономический фестиваль «Виноград», который произвел настоящий фурор в этом году, станет ежегодным мероприятием. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«У нас много мероприятий, заточенных под внутренних туристов. Плюс параллельно развивается туристическая инфраструктура, а это дополнительные рабочие места. У нас строятся гостиницы на Леона Поземского, на Профсоюзной, обсуждали строительство отеля на Кузнецкой», — поделился спикер.

Напомним, фестиваль «Виноград» состоялся этим летом в Пскове с 18 по 26 июня. Данное мероприятие было посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре, искусству.

В рамках проведения фестиваля в Пскове на заборе у Гельдтовой бани были нарисованы красные граффити, которые и по сей день радуют глаз жителей Пскова. Чем запомнилась летний фестиваль «Виноград» жителям Пскова, читайте здесь.