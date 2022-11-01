Ирина Белоконь стала главой псковского управления ФАС России

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Сегодня, 1 ноября Ирина Белоконь вступила в должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирина Белоконь с 2008 года начала работу в Управлении Федеральной антимонопольной службы в Ненецким автономном округе. В 2010 году была она работала на должности начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления, а в 2012 году заняла должность заместителя руководителя-начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы.

В ноябре 2013 года Ирина Белоконь стала исполняющей обязанности руководителя Ненецкого УФАС России, а с февраля 2014 года - руководителем управления УФАС России в Ненецком автономном округе.