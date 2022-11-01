Сотрудник полиции из Пскова прошёл в финал всероссийского конкурса «Народный участковый-2022»

Фото: пресс-служба УМВД Псковской области

Псковичи с помощью онлайн-голосования на сайте УМВД России выбрали «Народного участкового - 2022». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во втором этапе отбора, проходившего с 7 по 16 октября, приняли участие только 10 участковых региона. Каждый участник написал в анкете, почему именно он достоен представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе, а также достоин почетного звания «Народного участкового».

По итогам голосования третье место занял старший лейтенант полиции Аркадий Арбузов, участковый ОМВД России по Пыталовскому району. Второе место досталось участковому ОМВД России по городу Великие Луки, старшему лейтенанту полиции Андрею Виноградову.

И абсолютным лидером стал участковый уполномоченный полиции из города Пскова, старший лейтенант полиции Андрей Зицер. Он служит в органах внутренних дел 4 года. В его участок входит Реабилитационный центр детей-инвалидов, автошкола «ДОСААФ», спортивная база «Динамо», продовольственная база, частные фирмы, магазины, гостиница, здесь зарегистрировано около 8000 человек.

Андрей Зицер прекрасно знаком с населением участка и смог наладить деловые отношения с администрацией За 2022 год на административном участке совершено 16 преступлений, Андрей Зицер раскрыл 19 преступлений, а также рассмотрено более 700 обращений местных жителей. Кроме того, на своём участке он выявил 120 административных правонарушений.

За Андрея Зицера проголосовало более 800 человек, теперь участковый будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2022». Конкурс будет проходить с помощью онлайн-голосовании россиян на интернет-сайте издания «Комсомольская правда».