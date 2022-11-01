Призывники из Пскова будут проходить службу в Росгвардии

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Молодые люди из Псковской области будут призваны этой осенью для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом стало известно от пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области.

Юношам предстоит пройти тщательный отбор. Наряду с оценкой здоровья и профессионально-психологическим тестированием, будет учтена биография призывника. В ведомстве отмечают, что для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Их главными задачами станут обеспечение общественной безопасности и охрана важных государственных объектов в регионах Северо-Запада России.

Более 1,5 тысяч граждан будет призвано из регионов СЗФО в Росгвардию.

Напомним, что осенняя призывная кампания в стране началась 1 ноября и продолжится до 31 декабря.