Женщины в черных масках обокрали жителей Великих Лук

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Случай мошенничества произошел в Великих Луках. Жертвы обмана отдали свои деньги женщинам-курьерам в черных масках. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 31 октября злоумышленник позвонил на домашний телефон горожанки 1939 года рождения и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь нарушила ПДД и, чтобы дочь не попала под уголовную ответственность, требуется финансовая поддержка. После этого пенсионерка передала 120 тысяч рублей женщине-курьеру в черной маске. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

В тот же день другой великолучанке 1927 года рождения позвонил незнакомый номер и под другим предлогом обманул собеседницу. Горожанка отдала 45 тысяч рублей тоже женщине-курьеру в черной маске, которая прибыла к ней домой.

Еще один пенсионер 1945 года рождения был в шаге, чтобы стать жертвой мошеннических действий, но вовремя вмешались родственники ветерана. Произошло это также 31 октября. Мошенники рассчитывали обманным путем заполучить 800 тысяч рублей за освобождение дочери великолучанина от уголовной ответственности за мнимое ДТП.

По данным фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия, заключили в ведомстве.