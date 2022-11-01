В дворах Пскова планируют установить баскетбольные кольца

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Баскетбольные кольца хотят установить в дворах Пскова. Об этом заявил глава городской администрации Борис Елкин в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На День города для себя открыл, что у нас большое количество баскетболистов. В планах этим вопросом заниматься», – заметил спикер и объяснил, что глобальных баскетбольных площадок ставить не будут.

Он отметил, что в Пскове продолжается строительство и оснащение дополнительных спортивных территорий. Например, в 2021 году открыли стадион «Машиностроитель», в этом году в городе открылся скейт-парк. В ходе пресс-конференции было подчёркнуто, что работа над вторым находится на завершающем этапе.

Глава городской администрации сообщил, что данный городской проект может быть реализован, и привёл в пример улицу Кузнецкую, где ранее установили баскетбольное кольцо с воротами. По словам Бориса Елкина, площадка пользуется спросом у горожан.

«Теннисный стол в финском парке, который подарил губернатор, также пользуется популярностью. Надо развивать то, что пользуется спросом», – подчеркнул он.