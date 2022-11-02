В Псковской области в 10:30 пройдет массовая проверка электронных сирен

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В Псковской области 2 ноября в 10:30 начнется проверка систем оповещения населения в связи с проведением учений по гражданской обороне.

Проверка начнется с включения электросирен и громкоговорителей. Спустя 13 минут будет перехвачен теле- и радиосигнал для транслирования текстовой и звуковой информации. Перехват вещания в эфире телеканалов коснется только первого мультиплекса, в который входит Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Зрители у экранов будут наблюдать специальный видеоролик.

Во время сегодняшней проверки жителям Псковской области не нужно паниковать и предпринимать какие-либо действия.

Кроме проверки оповещения 2 ноября будет проведен рейд по готовности объектов первоочередного жизнеобеспечения населения. Проведут ее эвакуационные комиссии и комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и организацию радиационно-химического и биологического наблюдения.