Главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко оказалась заядлой банщицей

.

Главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко оказалась любительницей банных процедур. Она рассказала псковичам, какие традиции преследует и где находит самый лучший пар в регионе.

«Я люблю баню, причём свою, не общественную, – поделилась спикер. – Там просторно, хорошая печка, хороший пар, свежий воздух, рядом речка или бочка с водой – всегда можно окунуться. Замечательно!».

Если для кого-то банный день раз в неделю, то для Елены Припутенко это редкий, но долгожданный случай поправить здоровье. В этот день проводятся самые лучшие ритуалы парения.

«Для меня это очень редкое, но любимое мероприятие. Веники разные: и березовый, и дубовый, и эвкалиптовый - какой есть под рукой. Замачиваем, траву завариваем, чтобы поддавать на камни. Всё как положено!», – делится главный санитарный врач.

Своим отношением к банным процедурам поделились и другие спикеры медиацентра Псковского агентства информации. Читайте в материале, как правильно «запаривать» веники, и почему некоторые из випов «больше ни ногой» не пойдут в баню.