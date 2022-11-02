Часть дороги в Псковском и Гдовском районах сдана после ремонта

Фото:Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Прошла официальная приемка двух отремонтированных участков дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском и Гдовском районах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Подрядчик отремонтировал участки протяжённостью 11,7 и 10,6 километров соответственно.«Стоимость контракта — более 516 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». На участках заменили асфальт, восстановили укреплённые части обочин и виражей, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины», — сообщил глава региона. Кроме того, были приведены в порядок автобусные остановки, тротуары и пандусы. Также была уложена тактильная плитка, необходимая для граждан с ограниченными возможностями.

Помимо этого, для обеспечения безопасности движения установили 902 сигнальных столбика и нанесли дорожную разметку. Объект был одобрен комиссией и сдан в установленные сроки.