Имущественные налоги псковичи должны заплатить в течение ноября

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Последний день, когда можно будет оплатить имущественные налоги за прошлый год — 1 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении ФНС по Псковской области.

Напомним, каждый гражданин России, владеющий земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы, обязан уплачивать налог на имущество.

Отметим, что поступления по имущественным налогам физических лиц за прошлый год в Псковской области уже равняется почти 530 миллионов рублей. Если же налогоплательщик не произведёт оплату в установленные сроки, то уже со следующего дня (в данном случае со 2 декабря текущего года) налоговый долг будет увеличиваться из-за начисления пеней. В таком случае налоговый орган потребует уплатить просроченный налог. Однако если должник и его не выполнит требование, то дело придётся решать через суд. В последствии с должником уже будут работать судебные приставы. Они могут воспользоваться радикальными меры, например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество должника.

Если гражданин не получил налоговое извещение или у него появились вопросы по начисленным платежам, рекомендуем обратиться в налоговые органы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-2222. Кроме того, соответствующее заявление можно отправить через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России». Оплату долга можно произвести любым удобным способом:

— с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России;

— в любом отделении банка или «Почты России»;

— через платежные терминалы банков и в отделениях МФЦ;

— через мобильные приложения своих банков.

Следует знать, налоговые уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие основания, которые полностью освобождают от уплаты налога, и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.