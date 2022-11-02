3 ноября в Псковской области ожидается туман

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Ночью и утром 3 ноября местами в Псковской области прогнозируется сильный туман с видимостью до 500 метров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

При движении в тумане на транспортном средстве не рекомендуется совершать лишние перестроения, обгоны, опережения.Напомним, что большинство дорожно-транспортных происшествий при высокой туманности происходит с транспортным средством, движущимся впереди. Водителям также необходимо помнить, что туман скрадывает расстояние, поэтому необходимо увеличить привычную дистанцию.

«Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади», — подчеркнули в ведомстве.