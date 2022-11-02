Псковская область оказалась на 13 месте в рейтинге «Регион-НКО»

Фото:официальный Telegram-канал Псковской области

Итоги рейтинга «Регион-НКО» представлены в рамках форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ежегодно рейтинг фиксируется Общественной палатой РФ и рейтинговым агентством RAEX. Напомним, в 2021 году Псковская область была на 27 месте.

Область на Форуме «Сообщество» в Москве представили председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва, директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алёна Иванова, замначальника отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодежной политики Правительства Псковской области Анна Ланёва.