Съёмки программы «Невский ковчег» проходили в усадьбе Римского-Корсакова

Фото: Псковский музей-заповедник

При поддержке телеканала «Россия-Культура» в Вечаше, в имении Н. А. Римского- Корсакова состоялись съемки программы «Невский ковчег». Об этом сообщили в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Съемочная группа ГТРК «Санкт-Петербург» работала под руководством режиссера Аллы Чикичёвой. Проект «Невский ковчег» повествует о людях, которые жили и творили, руководствуясь девизом Петра I – «Небываемое бывает». Сюжет, который снимали в имении, посвящён писательнице, внучке композитора Н.А. Римского-Корсакова – Ирине Головкиной.

Она родилась в 1904 году в усадьбе Вечаша. А позднее с семьёй каждое лето до 1917 года жила в имении Любенск. Самые живые и счастливые воспоминания Ирины Головкиной связаны с псковскими местами. Здесь появились ее первые записи в дневниках и проводились первые литературные опыты.Эфир программы об Ирине Головкиной, состоится 11 декабря на телеканале «Россия-Культура».