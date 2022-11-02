В ноябре в Псковской области ожидается тёплая погода

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В ноябре синоптики обещают в Пскове температуры выше нормы. Об этом рассказала руководитель псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«В первых двух декадах месяца снежный покров не образуется, но в отдельные дни возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», — поделилась она. Температура днем будет положительной: от +3 до +8 градусов. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов.

«В отдельные ночи возможен небольшой минус, это будет, как правило, при прояснениях», — подчеркнула синоптик. По словам Талы Нещадимовой, во второй половине ноября вероятность выпадения снега значительно возрастает. «Но в целом ноябрь будет теплее, чем должен был быть по климатической норме», — пояснила эксперт.