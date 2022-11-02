Первая выставка откроется в палатах у Сокольей башни с 4 ноября

Фото: Псковский музей-заповедник

Пресс-показ выставки «Всеволодов Свет», посвящённой 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Петровича Смирнова, состоялся в Псковском музее-заповеднике. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.

Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова поделилась особым, философским наполнением выставки, а также рассказала об уникальных экспонатах.«Цель этой выставки – не просто рассказать о талантливом художнике, реставраторе, мастере, а рассказать о человеке, который был Богом поцелован, которому судьба подарила необыкновенной силы свет, и люди вокруг него проникаясь этим светом, делали необыкновенные вещи», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Подробнее о мероприятии читайте на сайте музея-заповедника.