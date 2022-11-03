Правительство высоко оценило итоги учений по гражданской обороне в Псковской области

Скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

В Псковской области подвели предварительные итоги учений по тестированию системы гражданской обороны, прошедших 2 ноября. Правительство Псковской области высоко оценило проведенную работу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил достаточно высокий уровень профессионализма и организацию взаимодействия между структурами. Также не осталась незамеченной эффективная и оперативная отработка задач в муниципалитетах.

«Инженерная и коммунально-техническая спасательные службы принимали решения взвешенно и чётко. Проверена готовность к эвакуации людей и материальных ценностей. Идёт анализ состояния защитных сооружений, готовятся предложения об их приведении в порядок там, где это необходимо», – написал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что нет оснований для беспокойства жителей Псковской области. Характер учений был плановый и выполнен в рамках указа президента.

«Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении учений. Окончательные выводы будут сделаны после 10 ноября», — отметил глава региона и сообщил, что подробнее о проведенных учениях сообщит в еженедельном обращении.