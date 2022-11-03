В Великих Луках завершилось строительство блочно-модульной котельной

.

В Великих Луках окончилось строительство новой блочно-модульной котельной, которая позволит экономить на отоплении жителям города. Об этом сообщили глава города Николай Козловский в еженедельном видеообращении, посвященному модернизации жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук.

«Завершено строительство блочно-модульной котельной в районе проспекта Гагарина, что позволило значительно улучшить качество подачи тепла в дома великолучан, сократить затраты, а самое главное отказаться от угля и перейти на более экологически чистое газовое топливо, что значительно улучшает экологическую ситуацию», — отметил глава.

В рамках модернизации системы теплоснабжения, построены новые участки теплосетей. Благодаря ним удалось объединить несколько котельных: №18, 20, 25. У котельной №15 произошла замена водогрейного котла и остального оборудования, которая позволит увеличить мощности.

Также остальные котельные были приведены в надлежащий вид, заменены трубопроводы, проведена тепловая изоляция и проработаны проблемы, которые возникали у потребителей в прошлые сезоны.

«Проведённые работы будут способствовать уменьшению количества аварий и дадут возможность подключиться большему числу абонентов», — рассказал глава города.

Строительство котельной прошло благодаря средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также из городского бюджета и средств муниципального предприятия «Тепловые сети».