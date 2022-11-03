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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:57

Погода до +9 градусов и без осадков ожидается сегодня в Пскове

Источник:kp.ru
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3 ноября в Пскове ожидается день без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Облачная с прояснениями погода разогреет воздух до +9 градусов, минимальные температуры днем ожидаются не ниже +4 градусов. К ночи температура воздуха опустится до +0 градусов и будет без существенных осадков.

В Великих Луках днем пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет держатся от +6 до +8 градусов. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха будет держаться от +2 до +4.

Ветер будет дуть восточных направлений, слабый.