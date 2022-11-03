Молодежный центр предлагает псковичам участвовать в сборе макулатуры

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Псковский городской молодёжный центр предлагает присоединиться к Международному дню без бумаги и поучаствовать в акции сбора макулатуры. Об этом организация сообщает на своем сайте.

«Сдача ненужной, использованной бумаги и картона способствует сокращению вырубки деревьев, а также необходима для рационального использования ресурсов планеты, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире», – считает организатор экологической акции Алексей.

Желающим сдать макулатуру: бумагу или картон, необходимо принести ее по адресу ул. М. Горького, 15 до 10 ноября. Приносить бумагу можно по будням с 10:00 до 17:00.

Также можно оставить заявку на сдачу макулатуры или уточнить вопрос по телефону: 56-44-44.