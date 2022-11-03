Почти 100 тысяч рублей готовы платить репетитору по математике в Пскове

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Репетитору по математике готовы платить до 98 тысяч рублей за занятия онлайн в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании по поиску работу HeadHunter.ru.

С начала 2022 года в регионе было открыто семь вакансий для репетиторов, занимающихся удаленно. Всего одно предложение было для репетитора по математике. При том, что средняя заработная плата такого репетитора в России не превышает 55 тысяч рублей, в Псковской области компания была готова предоставить педагогу до 98 тысяч рублей.

Соискатель должен иметь опыт работы учителем математики не менее 6 месяцев. А в обязанности онлайн-репетитора по математике входит помощь учащимся с освоением школьного материала, совместное выполнение домашних заданий, тщательная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

Компания предлагает свободный график, но необходим личный компьютер, где имеются рабочие видеокамера и микрофон. При занятиях необходимо стабильное интернет-соединение. Для работы необходимо открыть самозанятость.

Работодатель предлагает уникальные условия, при том, что минута урока математикой обойдется от 6 до 8 рублей. Преподавателю предлагают последующее обучение за счет компании и бесплатный доступ к базе знаний для преподавателей.