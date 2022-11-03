Медики ПсковГУ смогут получить поощрительную стипендию в 5 тысяч рублей

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Студентов института медицины и экспериментальной биологии планируют поощрять за хорошую учебу. МедТехСервис объявляет конкурс на выплату поощрительной стипендии для студентов в размере 5000 рублей в месяц. Мероприятие проводится в целях материального стимулирования и мотивации учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Сообщается, что стипендия назначается сроком на 1 учебный семестр и выплатой помесячно с 1 февраля по 30 июня. Участвовать в конкурсе на получение поощрения могут обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Студенты, претендующие на стипендию, должны сдать две предшествующие назначению стипендии промежуточные аттестации на оценки «хорошо» и «отлично» и иметь достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности.

Каждый претендент на стипендию до 10 февраля должен представить в конкурсную комиссию Института заявление на участие и портфолио с документами, подтверждающими достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. Оценка портфолио проводится в соответствии с критериями, указанными в анкете достижений.

Решение о назначении специальной стипендии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. Отбор проводится в период с 1 по 15 февраля.

Стипендия выплачивается только в период обучения в ПсковГУ. При предоставлении студенту академического отпуска, при отчислении студента из вуза, при переводе студента в другой университет, в том числе в рамках обмена, выплата стипендии прекращается.

Образец заявления и анкеты достижений – в прикрепленном документе.