Главой Пскова избрали Бориса Елкина

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3 ноября главой города Пскова избрали Бориса Елкина, не так давно занявшего должность главы администрации города. Решение было вынесено на сессии городской Думы путем тайного голосования.

Для участия в конкурсе на пост главы Пскова были выдвинуты две кандидатуры: Борис Елкин и Святослав Колинко.

«Думаю, решение, которое мы сегодня примем, можно смело называть историческим», — обратил внимание председатель гордумы Александр Гончаренко.

По итогу двух конкурсных этапов, Борис Елкин заработал 33 балла, а его оппонент Святослав Колинко – 28. От каждого соискателя требовалось сдать сведения о себе, где комиссия оценивала срок подачи документов и полноту содержания. На втором этапе проходило собеседование.

Кандидатуру Бориса Елкина поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты городской Думы – 23 человека.

«Поздравляем главу Пскова Бориса Елкина и желаем успехов на его долгом пути», – обратился к Борису Елкину Гончаренко.