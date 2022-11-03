Борис Елкин назвал главные направления работы на посту главы города Пскова

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3 ноября вступивший в должность главы города Пскова Борис Елкин поблагодарил за поддержку и доверие единогласно проголосовавших за его кандидатуру депутатов Псковской городской Думы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша слаженная совместная работа пойдет на пользу городу и его жителям. Первоочередной задачей на посту Главы города Пскова считаю улучшение качества жизни горожан за счет повышения их комфорта, безопасности и социальной стабильности», – отметил глава города.

По словам Елкина, за полтора года работы главой Администрации города Пскова, он выявил необходимые для оперативной работы направления.

«Особое внимание стоит уделить долгосрочным планам развития города. Строительство школ, детских садов, спортивных объектов, реконструкция дорог и прокладка новых улиц. Многие из этих проектов уже реализуются благодаря поддержке Губернатора Псковской области и федерального центра. Впереди нас ждёт большая работа на благо города!», – поставил цели глава города.