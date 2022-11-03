К Дню народного единства в Псковской области состоится более 150 мероприятий

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Более 150 праздничных мероприятий пройдут к Дню народного единства в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Большинство мероприятий будет носить просветительский характер и иметь патриотическую направленность для детей и молодого поколения. Уже в некоторых образовательный учреждениях региона прошли беседы со школьниками на тему «Что такое единство народа». Кроме того, историю Дня народного единства преподаватели обговорили со студентами вузов и ссузов области. Библиотеки также подключились к празднованию. Так, например, в Псковской библиотеке в Любятове «БиблиоЛюб» была запущена историческая игра «В единстве народа — сила страны».

Кроме того, жители Псковской области могут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте. Международная акция будет длится с 3 по 8 ноября в онлайн-формате на сайте. Помимо этого, задания можно решить и очно на специально организованной площадке.

А в сам День народного единства, 4 ноября, в учреждениях культуры во всех муниципалитетах области будут идти праздничные программы. В ГКЦ Пскова пройдёт театрализованное представление Псковского цирка «Сказание о древнем городе» и концерт «Песни народов России». Также в Доме офицеров состоится концерт «Вместе мы большая сила — вместе мы страна». Здесь же зрители смогут посетить интерактивную выставку «Национальный калейдоскоп». Для великолучан 4 ноября в Городском доме культуры имени Ленина прозвучит концертная программа «Мы вместе».