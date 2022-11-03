Профессиональный боксер из великолукского района приехал поддержать товарища в ОАЭ

Фото: сообщество Мухаммад Шехова в «ВКонтакте»

Профессиональный великолукский боксер Академии единоборств РМК , чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов прибыл в Дубай. Об этом он сообщил в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмен приехал в Объединенные Арабские Эмираты не только ради тренировок, он также планирует поддержать известного профессионального боксера Дмитрия Бивола в главном боксерском поединке 2022 года.

В Абу-Даби 5 ноября 2022 состоится главный профессиональный бой года. В соревнованиях за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA будут участвовать Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес. Начнется состязание не ранее 00:00 по Москве.Бой будут показывать в прямом эфире на Первом канале.