Более 800 семей в Пскове получили в Пенсионном Фонде пособие на ребёнка

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847 семей получили в Пенсионном фонде Псковской области единовременно предоставляемое пособие при рождении ребенка. Суммарно выплата обошлась региону в 16 миллионов и 800 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Выплата назначается единовременно в размере 20 472,77 рубля на каждого ребенка неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Кроме того, получатель выплаты может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования.

Родителю, официально трудоустроенному, деньги выплачиваются по месту работы. Чтобы оформить пособие необходимо подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в ПФР из соответствующих организаций, то выплата будет назначаться только с наличием заявления. В случае недостатка сведений, право на выплату можно подтвердить свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы второго родителя о том, что пособие ранее не начислялось.

«Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней», — сообщают в ведомстве. Напомним, с этого года единовременным пособием при рождении ребенка и другими мерами поддержки семей с детьми занимается Пенсионный фонд