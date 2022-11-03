Двойные зарплаты могут получать командированные в ДНР и ЛНР чиновники

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Командированные в ДНР и ЛНР муниципальным служащим станут выплачивать двойную зарплату. Такую меру поддержки утвердили на сессии Псковской гордумы сегодня, 3 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель гордумы Александр Гончаренко подчеркнул, что в современных реалиях на присоединенных территориях могут возникнуть незапланированные расходы. «Надо учитывать элемент внезапности, могут быть нестандартные ситуации», — сообщил Александр Гончаренко.

Кроме того, председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Марина Борисенкова отметила, что отчёт служащие могут предоставить после командировки и без напечатанных чеков и квитанций. «Бухгалтерия примет и квитанцию, написанную от руки», — сообщила она. Такой проект поддержал 21 депутат, против высказался всего один, ещё двое воздержались.