Студентку из Опочки наградили за спасение тонущего мальчика

Фото: Telegram-канал первого зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Козловского.

Опочецкую студентку Татьяну Пахоменкову наградили за спасение ребёнка, который едва не утонул в реке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяна Пахоменкова – настоящий герой! Я не смог остаться в стороне, когда узнал о случившемся. С коллегами по Госдуме решили поощрить студентку», — подчеркнул Александр Козловский.

Девушке вручили благодарность комитета Госдумы по молодёжной политике, которая была подписана его председателем Артемом Метелевым.«От себя и Псковского реготделения «Единой России» передал планшет. Уверен, пригодится в учебе. Желаю Татьяне крепкого здоровья, благополучия и отличных отметок! И благодарю за отвагу!» — подчеркнул депутат. Студентка учится на первом курсе на направлении педагог начальных классов.

Напомним, как девушка спасла тонущего в реке ребёнка.