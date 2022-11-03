Спектакль Псковского театра драмы «Морфий» получил семь номинаций на премию «Золотая маска»

Фото: сообщество театра в соцсети «ВКонтакте»

«Морфий» номинирован на премию «Золотая маска» по семи номинациям. Сегодня. 3 ноября, экспертный совет объявил номинантов сезона 2021-2022. Об этом сообщили в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль заявлен в номинациях:

— «Лучший спектакль в драме. Большая форма»;

— «Лучшая мужская роль» (Александр Овчаренко);

— «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова);

— «Лучшая мужская роль второго плана» (Камиль Хардин);

— «Лучшая работа художника» (Антон Фёдоров);

— «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло);

— «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин) .

Имена лауреатов будут известны весной 2023 года на церемонии вручения «Золотой маски».