Спектакль Псковского театра драмы «Морфий» получил семь номинаций на премию «Золотая маска»

Фото: сообщество театра в соцсети «ВКонтакте»
«Морфий» номинирован на премию «Золотая маска» по семи номинациям. Сегодня. 3 ноября, экспертный совет объявил номинантов сезона 2021-2022. Об этом сообщили в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».
Спектакль заявлен в номинациях:
— «Лучший спектакль в драме. Большая форма»;
— «Лучшая мужская роль» (Александр Овчаренко);
— «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова);
— «Лучшая мужская роль второго плана» (Камиль Хардин);
— «Лучшая работа художника» (Антон Фёдоров);
— «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло);
— «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин) .
Имена лауреатов будут известны весной 2023 года на церемонии вручения «Золотой маски».